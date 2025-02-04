Британский генерал ответил, почему Путин хочет встретиться один на один с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин публично обменялись заявлениями относительно их возможной встречи и переговоров по окончанию войны в Украине. Однако глава Кремля отмечает, что хотел бы пообщаться с президентом США наедине.

Трампа имеет инструменты влияния на Путина, которые он может применить, если потребуется надавить на Кремль. Такое мнение высказал 24 Каналу генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что в то же время Путин может сыграть на психологических особенностях Трампа.

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Трамп должен понять природу Путина

Чепмен отметил, что одна из особенностей Дональда Трампа это его склонность силовых транзакций. Мы видим это в его отношении к Гренландии, а также Канады и Панамы.

Однако Путин может воспринять это как оправдание, если вам можно угрожать и присваивать что-то, то почему нельзя мне? Поэтому такой подход Трампа является не реальным способом ведения политики.

Считаю, что надо вернуться к его первым упоминаниям об Украине, когда он второй раз баллотировался и не думал о победе или поражении. Он мыслил категориями того, как остановить кровопролитие,

– подчеркнул генерал-майор в отставке.

Однако прекращение огня без каких-либо переговоров или прекращении огня без отхода России к границам 1991 года, фактически вознаграждает агрессора.

Он напомнил, что накануне прихода Трампа, его спецназначенец по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог заметил, что США скажет Зеленскому садиться за стол переговоров, иначе не получит помощи, и Путину, Вашингтон окажет Киеву всю необходимую поддержку.

Проблема в том, по его мнению, что пока неизвестно, какие конкретные вопросы рассматриваются. Известно, что Келлог упоминал возможность завершения войны в 100-дневный срок. Однако это слишком оптимистичный сценарий. Также речь шла о создании демилитаризованной зоны и размещении иностранного контингента. Но это неприемлемо для Путина, если состоятся какие-то переговоры.

В то же время Трамп должен в конце концов понять природу Путина: он никогда не будет вести честных переговоров. Это может стать толчком для президента США поддержать Украину всем, что имеет. Предоставить военную, гуманитарную, фискальную помощь, скорректировать цены на нефть, усилить ситуацию с ударами по нефтегазовой инфраструктуре России, которые уже осуществляет Украина, и усилить санкции,

– подчеркнул он.

Однако не стоит забывать, что Путин может получить поддержку от Ирана, Северной Кореи или Китая. Напомню, что спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что цены на нефть не влияют на продолжение войны.

"Россия не достигла ни одной из этих политических целей, и это одна из причин, по которой Путин хочет встретиться с Трампом один на один, это его желание исключить субъектность президента Зеленского, Запада, европейских стран-членов НАТО. Он потенциально видит, что если бы мог сыграть на нарциссизме Трампа, тогда, возможно, смог достичь большего, чем в рамках переговоров в многостороннем смысле", – отметил Чип Чепмен.

Напомним, что по мнению Владимира Зеленского, Путин боится прямых переговоров с Украиной, ведь считает это слабостью и проигрышем. Однако, по его словам, переговоры без Украины "не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно". Зеленский считает, что сначала он с президентом Трампом должны оговорить "конкретные шаги" для прекращения войны, и тогда он, вероятно, сможет говорить с россиянами.