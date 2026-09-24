Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, остается много вопросов относительно того, принесет ли эта встреча прорывные результаты. Скорее всего, ничего особенного не произойдет.

Почему не стоит ждать прорывов?

Эксперт подчеркнул, что американский президент привык мыслить категориями бизнес-сделок. Однако в большой политике такие договоренности лишь отражают реальное положение дел, а не создаются из ниоткуда. Зато Трамп никаких условий для выгодной сделки не создал, хотя и пытался.

Честно говоря, у меня здесь очень сильные подозрения, что эта встреча ничего очевидного не принесет,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что сначала США провели успешную операцию в Венесуэле. С весны Вашингтон пытался укрепить свои позиции посредством войны против Ирана, но фактически потерпел фиаско. Этот шаг лишь ослабил Соединенные Штаты на международной арене. В то же время Пекин продолжает опосредованно поддерживать Тегеран технологиями и оружием.

Китай просто в очередной раз обозначит свои позиции и будет их отстаивать,

– отметил политолог.

Почему ожидать от встречи Трампа и Си: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, встреча Трампа и Си в очередной раз продемонстрирует, что в мире фактически сформировался двухполярный устройство. И каждая из сторон останется при своих позициях.

Добавим, что эксперты ожидают, что вопрос торговли станет основным в ходе беседы Трампа и Си. Известно, что торговое перемирие между странами продлится до января 2027 года. США и Китай согласились снизить пошлины и воздержаться от новых ограничений. Также лидеры будут обсуждать ситуацию с ИИ, вопрос о Тайване, отношения Китая и Ирана и т. д. Недавно Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа привлечь Си Цзиньпина к урегулированию войны в Украине.