Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, є багато питань, чи будуть проривні результати від цієї зустрічі. Найімовірніше, нічого особливого не станеться.

Чому не варто чекати проривів?

Експерт підкреслив, що американський президент звик мислити категоріями бізнес-угод. Однак у великій політиці такі домовленості лише відображають реальний стан справ, а не створюються з порожнього місця. Натомість Трамп жодних умов для вигідної угоди не створив, хоч і намагався.

Чесно кажучи, в мене тут дуже гострі підозри, що ця зустріч ніяких очевидних результатів не принесе,

– підкреслив політолог.

Він додав, що спершу США провели успішну операцію у Венесуелі. З весни Вашингтон намагався посилити свої позиції через війну проти Ірану, але фактично зазнав фіаско. Цей крок лише послабив Сполучені Штати на міжнародній арені. Водночас Пекін продовжує опосередковано підтримувати Тегеран технологіями та зброєю.

Китай просто вчергове позначить свої позиції і буде їх відстоювати,

– зауважив політолог.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Сі: дивіться відео 24 Каналу

На його переконання, зустріч Трампа і Сі в черговий раз продемонструє, що у світі фактично сформувався двополярний устрій. І кожна зі сторін залишиться при своїх позиціях.

Додамо, експерти очікують, що питання торгівлі буде основним під час розмови Трампа і Сі. Відомо, що торговельне перемир'я між країнами триватиме до січня 2027 року. США та Китай погодилися знизити мита та втриматися від нових обмежень. Також лідери обговорюватимуть ситуацію з ШІ, питання Тайваню, відносини Китаю та Ірану тощо. Нещодавно Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа долучити Сі Цзіньпіна до врегулювання війни в Україні.