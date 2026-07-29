Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал , что за последнее время президент США существенно изменил свое видение войны России против Украины и перспектив сотрудничества между государствами.

Почему в США изменили отношение к Украине

По словам Федора Вениславского, украинские Силы обороны доказали, что даже противнику, имеющему значительное преимущество в человеческих и финансовых ресурсах, можно успешно противостоять благодаря современным технологическим и асимметричным решениям. Этот опыт внимательно анализируют разведывательные службы мира, в том числе американские.

Трамп сейчас отлично понимает изменение ситуации на фронте. По большому счету, за прошлый год врагу не удалось достичь своих стратегических целей, а оперативно-тактические успехи минимальны,

– сказал он.

Кроме того, массовое производство украинских дронов сделало их значительно дешевле, а конкуренция среди производителей позволила существенно снизить стоимость таких средств поражения.

Важно! Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, назвав встречу большой честью. Лидеры сфокусировались на оборонной помощи Украине, в частности, производстве ракет к ПВО Patriot, и согласовали дальнейшие шаги взаимодействия.

По словам депутата, российская система противовоздушной обороны создавалась для противодействия, прежде всего, ракетам и значительно менее эффективна против большого количества беспилотников. Именно поэтому украинские дальнобойные дроны уже способны долетать более двух тысяч километров и поражать стратегические объекты, обеспечивающие российскую военную машину.

Интересно, что США сталкиваются с новыми вызовами в сфере безопасности, поэтому заинтересованы в изучении украинского опыта применения недорогих, но высокоэффективных технологий.

Народный депутат об отношениях США и Украины: видео

Именно это, вероятно, объясняет изменение подходов американского руководства к Украине и открывает новые перспективы сотрудничества, в частности в сфере совместного производства современного вооружения.

"Партнерские отношения с Украиной точно сейчас позволяют надеяться, что взаимоотношения на уровне и президентов, и наших стран будут существенно углубляться. Оценка со стороны высшего военно-политического руководства США потенциальных возможностей Украины существенно изменилась. Мы видим, что это уже очевидно демонстрирует и президент Трамп, и в общем-то политическая верхушка США", - подвергся политическому положению.