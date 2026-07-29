Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що за останній час президент США суттєво змінив своє бачення війни Росії проти України та перспектив співпраці між державами.

Чому у США змінили ставлення до України

За словами Федора Веніславського, українські Сили оборони довели, що навіть противнику, який має значну перевагу в людських і фінансових ресурсах, можна успішно протистояти завдяки сучасним технологічним та асиметричним рішенням. Цей досвід уважно аналізують розвідувальні служби світу, зокрема й американські.

Трамп зараз чудово розуміє зміну ситуації на фронті. За великим рахунком, за минулий рік ворогу не вдалося досягнути своїх стратегічних цілей, а оперативно-тактичні успіхи є мінімальними,

– сказав він.

Крім того, масове виробництво українських дронів зробило їх значно дешевшими, а конкуренція серед виробників дозволила суттєво знизити вартість таких засобів ураження.

Важливо! Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, назвавши зустріч великою честю. Лідери сфокусувалися на оборонній допомозі Україні, зокрема виробництві ракет до ППО Patriot, та погодили подальші кроки взаємодії.

За словами депутата, російська система протиповітряної оборони створювалася для протидії передусім ракетам і значно менш ефективна проти великої кількості безпілотників. Саме тому українські далекобійні дрони вже здатні долітати більш ніж на дві тисячі кілометрів і уражати стратегічні об'єкти, які забезпечують російську військову машину.

Цікаво, що США також стикаються з новими викликами у сфері безпеки, тому зацікавлені у вивченні українського досвіду застосування недорогих, але високоефективних технологій.

Народний депутат про відносини США та України: відео

Саме це, ймовірно, пояснює зміну підходів американського керівництва до України та відкриває нові перспективи для співпраці, зокрема у сфері спільного виробництва сучасного озброєння.

"Партнерські відносини з Україною точно зараз дозволяють сподіватися, що взаємовідносини на рівні й президентів, і наших країн будуть суттєво поглиблюватися. Оцінка з боку вищого військово-політичного керівництва США потенційних можливостей України істотно змінилася. Ми бачимо, що це вже очевидно демонструє і президент Трамп, і загалом політична верхівка США", – підсумував Федір Веніславський.