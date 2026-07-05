Трамп проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Анкаре

7 – 8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО. Туда прибудут Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Политики планируют провести двустороннюю встречу.

Об этом сообщила Анна Келли, главный заместитель пресс-секретаря Белого Дома, передает Суспильное.

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Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского?

По словам Келли, встреча президентов намечена на 8 июля.

Высокопоставленный чиновник США, ознакомленный с вопросом, сообщил изданию, что Трамп и Зеленский будут обсуждать, как завершить войну.

Мир в Украине, по словам собеседника, остается приоритетом для американского лидера длительное время.

Чиновник напомнил, что ни одна из сторон не достигла значительного прогресса на фронте за последние месяцы. В то же время много людей погибают, а Россия и Украина продолжают обмениваться дальнобойными ударами.

Высокопоставленный чиновник отметил, что Трамп испытывает истинную потребность положить конец войне в Украине. Он отметил, что и Киев и Москва признавали уникальную роль президента США как посредника.

Мы давно чувствуем, что пора закончить эту войну, что можно много сделать как в Украине, так и с Россией, если война закончится,

– сказал чиновник.

Напомним, ранее сам президент Зеленский анонсировал свою встречу с Дональдом Трампом в Анкаре. 4 июля президент Украины позвонил по телефону американскому лидеру, чтобы поздравить его с 250-летием независимости США. Разумеется, был затронут и вопрос войны в Украине. Политики договорились продлить разговор лицом к лицу в Анкаре.