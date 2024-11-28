Большая китайская игра: почему Трамп стремится встретиться с Ким Чен Ыном

Есть информация, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта встреча действительно может состояться, потому что она важна им обоим.

В частности, Трамп хочет ослабить Китай. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

К теме Команда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, – Reuters

Эти переговоры возможны

Максим Джигун отметил, что во время первого президентского срока Дональд Трамп делал по меньшей мере три попытки наладить долговременную коммуникацию с Северной Кореей. Ни одна из этих встреч не имела большого успеха.

Трамп считает, что и российско-украинская война, и КНДР против Южной Кореи, и Иран, и многие другие страны, которые мы вспоминаем только негативно – это часть большой китайской игры. Пытаясь наладить взаимоотношения с северокорейским диктатором, Трамп пытается постепенно распутывать клубок сложных отношений США и КНР,

– предположил он.

Трамп стремится ослабить Китай, не дать возможности ядерным странам объединяться и угрожать США. Он хочет избежать прямых противостояний, чтобы не создавать необходимости финансировать еще какие-то войны. В частности, чтобы вынужденно не поддерживать Южную Корею в случае обострения тех конфликтов, которые уже есть.

"Думаю, что эти переговоры вполне возможны. Не только потому, что их хотят США. Но и потому, что Ким Чен Ын хочет видеть, что он не крайне изолированный человек, который боится выехать за пределы полуострова, что это лидер, с которым говорят президенты ключевых экономик мира", – считает политолог.

Поэтому Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут найти общий язык и продолжить предыдущие не слишком успешные переговоры. Однако они могут изменить ситуацию к лучшему, прежде всего для американских налогоплательщиков.