Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что именно во время диалога Путина и Уиткоффа Россия перебросила через Мариуполь на Покровское направление значительное подкрепление из крымских подразделений, где есть опытные военные.

Что россияне направляют на фронт для усиления?

Как только начались разговоры о встрече Трампа с Путиным на Аляске, через оккупированный Мариуполь в течение почти всей ночи направлялось подкрепление и колонны с военной техникой на Запорожское направление. По словам Андрющенко, такое значительное перемещение сил и средств за июль и август в сторону Запорожской области фиксируется впервые.

Враг направлял на поле боя танки (10 – 15), БТР, пушки, грузовики. Это лишь та часть техники и средств, которую удалось зафиксировать. Со слов Андрющенко, поехало через Мариуполь значительно больше.

Как это все укладывается в переговоры на Аляске? План Путина очень прост: ссора Трампа и Зеленского, усиленное давление не только на Донецкую, но и Запорожскую или Херсонскую области. Это будет ему абсолютно безнаказанно сходить с рук,

– считает Андрющенко.

Руководитель "Центра изучения оккупации" напомнил о солдатах из Северной Кореи, которые могут оказаться на фронте в августе и усилить российскую армию. По его словам, Путин в перспективе может всех переиграть, может быть снижение давления на фронте, вместо этого – усиление террора мирного населения.

Отметим, что Институт изучения войны пришел к выводу, что российский диктатор хочет воспользоваться переговорами с Трампом на Аляске, чтобы поссорить США и ЕС, а вовсе не для мирного урегулирования войны. Что на это указывает – читайте в материале.