"Были разговоры": Рубио раскрыл подробности возможной встречи Трампа, Путина и Си
Госсекретарь США Марко Рубио 19 октября прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подтвердил, что обсуждения таких переговоров уже велись, но окончательного согласия пока нет.
Как сообщает агентство Reuters, американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к скорейшему прекращению боевых действий из-за высоких рисков эскалации. Общаясь с журналистами во время визита в Узбекистан, он отметил, что президент США четко выразил свое желание остановить конфликт.
Что говорят в США о переговорах
"Разговоры о такой встрече велись. Не знаю, окончательно ли она согласована, но позиция президента ясна: он хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", – отметил Рубио.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью распространения войны на другие государства.
Мы не видим ничего хорошего в этой войне. Мы видим много ее недостатков, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения этого конфликта на другую страну из-за неудачной диверсионной атаки, из-за беспилотников, которые попадают под действие средств радиоэлектронной борьбы,
– отметил госсекретарь.
Чиновник прибыл в Самарканд для встречи с представителями стран формата C5+1, в который входят США и пять государств Центральной Азии.
Напомним, ранее Марко Рубио заявлял, что для дипломатии не нужны доказательства готовности России к миру, ведь "это не уголовное дело".
Между тем Москва предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о завершении войны на своих условиях, причем президента Украины на эту встречу приглашать не планируют.