Пастор Трампа Марк Бернс подчеркнул в соцсети "Х", что США должны стоять на стороне правды и справедливости, передает 24 Канал.

Смотрите также Реальный мир, освобождение пленных и давление на Россию: Зеленский согласовал позиции с лидерами Европы

Что сказал Бернс о саммите Путина и Трампа?

Бернс напомнил, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня, тем, временем, как Россия продолжала насилие.

Пастор подчеркнул, что сейчас настало время "не для пустых жестов, а для смелого лидерства".

Мир не достигается путем замалчивания жертв или вознаграждения за агрессию. Он приходит тогда, когда мы твердо стоим на принципах,

– подчеркнул духовник Трампа.

Он добавил, что нужно служить не Богу хаоса, а Богу справедливости. Последний требует, чтобы США были рядом с Украиной и говорили правду власти.

Напомним, что по итогам саммита на Аляске Дональд Трампотказался от идеи полного прекращения огня.