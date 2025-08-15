Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия стремится использовать переговоры для давления на Украину и отстаивания своих территориальных претензий. Он отметил, что Кремль готовит к встрече опытную делегацию и специальные методы воздействия на Трампа.

Как планируют переговоры на высшем уровне?

Маломуж объяснил, что подготовка подобных встреч начинается с создания стратегических документов, которые передаются через специальные каналы для обработки и согласования. К процессу привлекаются руководители разведок и дипломатические ведомства.

Эти документы готовят со стороны каждой стороны, например, Соединенных Штатов и России, и передают по каналам разведки между директорами спецслужб. Это делается для того, чтобы подать стратегические предложения и в дальнейшем согласовать их на рабочем уровне,

– отметил он.

По его словам, после этого материалы согласовывают с администрациями лидеров и стратегическими центрами, которые моделируют различные сценарии. Маломуж отметил, что во время предварительных договоренностей стороны определяют ключевые темы переговоров. Среди них прекращение войны в Украине, этапы остановки обстрелов и условия безопасности для обеих сторон.

Рассматриваются различные сценарии, кто и куда отходит, какая система контроля и обеспечения, а также какие гарантии готовы предоставить Украине и России,

– пояснил он.

Он добавил, что в процессе обсуждают и более противоречивые вопросы: возможное признание оккупированных территорий, перспективы вступления Украины в НАТО и объемы международной помощи. Отдельно учитывают позиции третьих стран, среди которых Великобритания, ЕС, Китай, Индия и Турция.

Инструменты давления и возможные сценарии

Маломуж отметил, что в случае отказа России от конструктивных решений США и их союзники должны иметь готовые рычаги влияния. Среди них – резкое увеличение объемов военной помощи Украине, включая поставки высокоточного вооружения, кассетных боеприпасов и крылатых ракет.

В такой ситуации военную поддержку Украины нужно усилить настолько, чтобы это стало для России критическим аргументом,

– подчеркнул он.

Он добавил, что важными инструментами также являются жесткие экономические санкции, блокирование активов российских олигархов на сумму более триллиона долларов и снижение цен на нефть и нефтепродукты. Такие шаги, по его словам, должны быть согласованы на уровне лидеров и закреплены в стратегии переговоров.

Методы воздействия и риски для переговоров

Маломуж отметил, что Россия готовит к встрече опытную делегацию и активно изучает личные слабые места Трампа. По его словам, российские спецслужбы применяют методы психологического воздействия, разработанные еще в советское время, чтобы добиться уступок в ключевых вопросах.

Российские спецслужбы исследуют его с момента рождения, знают фобии и реакции и используют это, чтобы получить нужные согласования,

– отметил он.

Он отметил, что в случае успеха Кремль будет пытаться давить на Киев относительно уступок в вопросе территорий, ограничения военной помощи и отказа от вступления в НАТО. Именно поэтому, подчеркнул Маломуж, важно координировать позиции с европейскими партнерами и работать с командой Трампа еще до начала переговоров.