Времени остается немного: для чего Россия активизировала тему встречи Трампа с Путиным

В российской госдуме озвучили, что в феврале – марте может состояться встреча американского президента с главой Кремля. Россияне считают Путина тем политическим игроком, который может проводить встречи на уровне с Трампом, говорить о разделе сфер влияния, о ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, выразив мнение, что для россиян эта встреча является элементом гордости. Кремль будет раскручивать идею о том, что Путин выходит из международной изоляции и уже совсем скоро встретится с Трампом.

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Встреча Трампа с Путиным станет стартом перед диалогом с Си Цзиньпином

Политолог считает, что кроме ограничения военного потенциала, разрыва отношений между Россией и Китаем, вопроса российско-украинской войны США мало что интересует.

По его словам, американцы точно хотели б иметь встречу с российским диктатором, чтобы довести до завершения озвученный тезис об урегулировании российско-украинской войны. Это, как объяснил Джигун, США нужно для того, чтобы не дать возможность России уже окончательно объединиться с Китаем.

Такая встреча, особенно если она окажется успешной, будет хорошим интро (вступлением – 24 Канал) к потенциальной встрече между Трампом и Си Цзиньпином, которая обязательно должна состояться,

– считает Джигун.

Что важно Украине в контексте встречи Трампа с Путиным?

Трамп может провести диалог с Путиным, по мнению политолога, в марте. Это вполне реально, учитывая то, что план, который очертил себе лидер США по окончанию войны за 100 дней, возлагает определенные обязательства на него и его администрацию.

"Времени остается немного. Для того, чтобы дойти до принципиальных договоренностей, нужно иметь личную встречу. Это одна из причин, почему было опровержение от Кита Келлога о презентации мирного плана Трампа (в Брюсселе 14 – 16 февраля – 24 Канал)", – озвучил Джигун.

Ведь, как заметил политолог, пункты и предложения по мирному плану Трампа должны быть озвучены с глазу на глаз между российским диктатором и американским президентом. А вот Украине важно, чтобы перед этой встречей состоялся диалог с украинским президентом Зеленским.

Поскольку ехать обсуждать окончание войны, где Украина является жертвой, без ее присутствия и ее позиции было бы предательством украинских интересов со стороны США,

– считает Джигун.

Те сигналы, которые сейчас есть о подготовительной работе для встречи Трампа с Зеленским дает основания считать, что все же американский лидер на стороне добра, а не зла в этой войне. Политолог отметил, что есть надежда, что общаясь с россиянами лидер США будет все-таки выражать консолидированную позицию Украины и ее союзников, а не ставить прежде всего собственные попытки просто закрыть вопрос войны любыми усилиями и жертвами.