Разговор будет жесткий, – экс-глава МИД сказал, о чем Трамп хочет договориться с Си Цзиньпином

Американский президент планирует встретиться с китайским лидером. Трамп сообщил, что одной из тем для разговора с Си Цзиньпинем станет российско-украинская война. Он хочет, чтобы Китай поспособствовал ее завершению, однако Си нынешняя ситуация вполне устраивает.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уточнив, что Пекин заинтересован в том, чтобы Россия из-за войны дальше ослаблялась, не выиграла ее, но и не проиграла.

Что Трамп может предложить Си?

Россия для Китая не является конкурентом, а лишь рынком сбыта своих товаров, вассалом. Пекин распоряжается Москвой как ему это заблагорассудится. Поэтому Си вряд ли от этого откажется.

"Но здесь возникает тема США и лично Трампа. Возможно, если бы был Байден, то ситуация была мягче, он бы убеждал Пекин принимать меры, чтобы давить на Россию. Трамп этого не любит, он любит нападать. Разговор между ним и Си будет жесткий", – уверен Огрызко.

Экс-глава МИД Украины объяснил, что поскольку теперь Трамп изменил тактику в отношении России, то диалог с Си будет продолжаться не в русле того, как Китай может повлиять на Кремль, а с конкретным озвучиванием того, что китайской стороне надо будет сделать, чтобы Путин закончил войну против Украины.

Огрызко заметил, что происходит серьезная смена акцентов. В обмен на это, по его мнению, Трамп предложит определенные договоренности Китаю относительно торговых вопросов. Кроме того, может призвать его перейти от конфронтации к сотрудничеству, как двух крупнейших мировых экономических центров. Ведь это принесет и Китаю, и США немалые деньги.

Есть ряд абсолютно логичных предложений почему надо США и Китаю дружить и торговать, а не воевать непонятно ради чего. Думаю, что Трамп может повлиять на Си, чтобы тот, как минимум, или уменьшил помощь России, или прекратил ее,

– озвучил Огрызко.

Бывший министр иностранных дел Украины подытожил, что если во время встречи Трампа и Си лидерам не удастся договориться, тогда у президента США останется инструмент для дальнейших действий – санкции, которые он может ввести персонально против китайских компаний, которые относятся к нефтегазовому сектору. А это значительно отразится на экономическом состоянии этой страны.

Что известно о встрече Трампа и Си?