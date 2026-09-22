Речь идет о возможной встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в ходе саммита АТЭС. Политолог, основательница и генеральный директор St. James's Foreign Policy Group Алена Гливко рассказала 24 Каналу, что такой формат грозит повторением сценария Ялтинской конференции, где судьбу Украины и Европы будут обсуждать за их спинами.

Риски для Европы и роль Пекина

По словам Алены Гливко, европейские страны в настоящее время утратили субъектность для полноценного участия в подобных глобальных переговорах. Из-за этого они вынуждены искать новые рычаги влияния, опираясь на опыт самой боеспособной армии на континенте.

Обратите внимание! 33-й саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь, где лидеры 21 страны обсудят зону свободной торговли и искусственный интеллект. По данным СМИ, на мероприятии ожидаются лидеры США и Китая, а также Владимир Путин, который планирует использовать эту площадку для кулуарных переговоров вместо визита на саммит "Группы двадцати".

"Я считаю, что этот риск огромен. К сожалению, Украина уже не впервые сталкивается с тем, что саммиты, касающиеся ее, проходят без ее участия", – подчеркнула политолог.

Оценивая возможные результаты этих переговоров, она обратила внимание на ключевую фигуру – лидера Китая. Алена Гливко убеждена, что глава Белого дома прекрасно осознает реальное соотношение сил.

Президент Трамп четко понимает, что Си Цзиньпин – единственный человек, обладающий 100-процентными рычагами влияния на Путина. Его слово может оказаться самым весомым, чтобы убедить Кремль остановить войну и добиться прекращения огня,

– отметила она.

К слову, американский генерал Бен Годжес резко раскритиковал подход команды Трампа к международной безопасности. Он предостерег европейские страны от пассивности, призвав не позволить этой тройке лидеров разделить мир на новые зоны влияния.