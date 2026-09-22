Мовиться про ймовірну зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна під час саміту AТEC. Політологиня, засновниця та генеральна директорка St. James's Foreign Policy Group Альона Глівко розповіла 24 Каналу, що такий формат загрожує повторенням сценарію Ялтинської конференції, де долю України та Європи обговорюватимуть за їхніми спинами.

Ризики для Європи та роль Пекіна

За словами Альони Глівко, європейські країни наразі втратили суб'єктність для повноцінної участі в подібних глобальних перемовинах. Через це вони змушені шукати нові важелі впливу, спираючись на досвід найбільш боєздатної армії на континенті.

Зверніть увагу! 33-й саміт АТЕС пройде 18 – 19 листопада 2026 року в китайському місті Шеньчжень, де лідери 21 країни обговорять зону вільної торгівлі та штучний інтелект. За даними медіа, на захід очікують лідерів США та Китаю, а також Володимира Путіна, який планує використати цей майданчик для кулуарних переговорів замість візиту на саміт G20.

"Я вважаю, що цей ризик є величезним. На жаль, Україна вже не вперше стикається з тим, що саміти щодо неї проходять без її участі", – наголосила політологиня.

Оцінюючи можливі результати цих переговорів, вона звернула увагу на ключову фігуру – лідера Китаю. Альона Глівко переконана, що очільник Білого дому чудово усвідомлює реальне співвідношення сил.

Президент Трамп чітко розуміє, що Сі Цзіньпін – єдина людина, яка має 100% важелів впливу на Путіна. Його слово може бути найсильнішим, щоб переконати Кремль зупинити війну та досягти припинення вогню,

– зауважила вона.

До слова, американський генерал Бен Годжес різко розкритикував підхід команди Трампа до міжнародної безпеки. Він застеріг європейські країни від пасивності, закликавши не дозволити цій трійці лідерів поділити світ на нові зони впливу.

Додамо, повне інтерв'ю Альони Глівко про вплив Китаю та США на війну в Україні та загрози з боку Росії для НАТО читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Політологиня про контакти Трампа з Сі та Путіним: відео