В Шэньчжэне состоялась встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая привлекла внимание мирового сообщества. Это событие вызвало многочисленные дискуссии о возможных договоренностях и их влиянии на международную безопасность.

Намерения лидеров относительно переговоров в эфире 24 Канала проанализировал председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, каждый из трех участников стремится извлечь собственную выгоду из этих контактов.

Есть ли повестка дня у встречи лидеров?

В Шэньчжэне Трамп, Путин и Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки. В то же время аналитик обратил внимание на скрытую неуверенность кремлевского диктатора во время церемонии.

Он делает вид, что он там бывший Джеймс Бонд, грозный разведчик, но он не может сдерживать свои эмоции, и было видно, насколько он обращает внимание на эти детали: как его встретили и куда поставили,

– отметил Рыбачук.

Эксперт добавил, что реальных совместных проектов или четкой повестки дня встречи пока нет. Москва будет пытаться транслировать миф о формировании многополярного мира, хотя реальный статус Путина на переговорах остается второстепенным.

В чем заключается расчет Вашингтона и выгода Китая?

Дональд Трамп стремится представить себя в качестве глобального игрока, способного урегулировать масштабные конфликты. В то же время Пекин умело пользуется этим стремлением, организуя пышный прием по давним традициям.

Си Цзиньпин знает слабость Трампа к этим пафосным вещам, и поэтому впервые за всю свою многолетнюю историю Си Цзиньпин встретил действующего американского президента у трапа,

– подчеркнул эксперт.

Именно лидер Китая сейчас находится в наиболее уверенной позиции, демонстрируя готовность выслушать стороны на своих условиях.

Почему Европе не стоит поддаваться страху?

Комментируя опасения европейских политиков относительно возможных договоренностей за их спинами, эксперт подчеркнул колоссальный потенциал европейских государств. По его убеждению, у Запада есть более мощные рычаги влияния, чем у государства-агрессора.

Как может Европа, которая там в разы мощнее России, бояться какого-то жалкого карлика, который пять лет ничего не может сделать с Украиной? Принимайте сами решения, представляйте свое видение, говорите о том, как вы видите систему безопасности,

– призвал аналитик.

По мнению специалиста, партнерам следует самостоятельно формировать повестку дня в сфере безопасности на континенте, а не полагаться на решения лидеров других стран.

Что было известно ранее?

Ранее эксперты анализировали, что означает дипломатический реверанс руководства КНР относительно главы Белого дома. Также обозреватели отмечали, как Путин пытается произвести впечатление на Пекин своими публичными заявлениями накануне саммита. Кроме того, на международном уровне обсуждалась потенциальная договоренность о прекращении войны во время возможных контактов в Шэньчжэне.