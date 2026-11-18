Наміри лідерів щодо переговорів під час ефіру на 24 Каналі проаналізував голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, кожен із трьох учасників намагається мати власну вигоду від цих контактів.

Adv

популярні відео

Чи є порядок денний у зустрічі лідерів?

У Шеньчжені Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрілися та потисли один одному руки. Водночас аналітик звернув увагу на приховану невпевненість кремлівського диктатора під час церемоніалу.

Він робить вигляд, що він там колишній Джеймс Бонд, страшний розвідник, але він не може стримувати своїх емоцій і було видно, наскільки він звертає увагу на ці деталі, як зустріли та куди поставили– зауважив Рибачук.

Експерт додав, що реальних спільних проєктів чи чіткого порядку денного зустрічі наразі немає. Москва намагатиметься транслювати міф про формування багатополярного світу, хоча реальний статус Путіна на переговорах залишається другорядним.

Реклама

У чому розрахунок Вашингтона та вигода Китаю?

Дональд Трамп прагне презентувати себе як глобального гравця, здатного врегулювати масштабні конфлікти. Водночас Пекін уміло користується цим прагненням, організовуючи пишний прийом за давніми традиціями.

Сі Цзіньпін знає слабкість Трампа до цих пафосних речей, і тому вперше за всю свою багаторічну історію Сі Цзіньпін зустрів чинного американського президента біля трапа– наголосив експерт.

Саме лідер Китаю наразі перебуває у найбільш упевненій позиції, демонструючи готовність вислухати сторони на власних умовах.

Чому Європі не варто піддаватися страху?

Коментуючи побоювання європейських політиків щодо можливих домовленостей за їхніми спинами, експерт наголосив на колосальному потенціалі європейських держав. На його переконання, Захід має потужніші важелі впливу, ніж держава-агресорка.

Як може Європа, яка там в рази потужніша за Росію, боятися якогось плюгавенького карлика, який п'ять років нічого не може зробити з Україною? Приймайте самі рішення, давайте свої бачення, говоріть про те, як ви бачите систему безпеки– закликав аналітик.

Реклама

На думку фахівця, партнерам слід самостійно формувати безпековий порядок денний на континенті, а не покладатися на рішення лідерів інших країн.

Що було відомо раніше?

Раніше експерти аналізували, що означає дипломатичний реверанс керівництва КНР щодо очільника Білого дому. Також оглядачі вказували на те, як Путін намагається справити враження на Пекін своїми публічними заявами напередодні саміту. Крім того, на міжнародному рівні обговорювалася потенційна домовленість щодо завершення війни під час можливих контактів у Шеньчжені.