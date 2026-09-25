Как заявил в эфире 24 Канала эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов, в Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы. В ходе голосования будут переизбираться все члены Палаты представителей и треть Сената, что вынуждает республиканцев искать быстрые объяснения проблем для избирателей.

Реальные причины роста цен на топливо в США

Дорогое топливо – это для них очень болезненная тема, потому что в Штатах оно обычно дешевое, а здесь цены растут, и население начинает выражать недовольство. Реальная причина подорожания топлива и глобального энергетического кризиса – это война в Иране... Ну и поэтому нужно же на кого-то свалить ответственность. Пусть в дорогом топливе якобы виновата Украина,

– подчеркнул Попов.

В ходе личных переговоров риторика Дональда Трампа претерпела существенные изменения, отметил эксперт. Он хвалил украинскую делегацию и военных, а требования прекратить удары по российским НПЗ исчезли.

Стороны фактически "договорились договариваться", считает Попов. Впрочем, американские дипломатические усилия наталкиваются на нежелание Кремля отходить от первоначальных ультиматумов.

По словам эксперта, Украина готова к завершению войны исключительно на адекватных и конституционных условиях и подписывать условный "план Путина" не собирается.

Вывод можно сделать простой: воюем дальше, а у Трампа нет карт, как он любит говорить, для того, чтобы давить на какую-либо из сторон. Точнее, карты есть, но использовать их он боится,

– резюмировал Попов.

Напомним, СМИ сообщили, что американский лидер якобы повторно предложил Владимиру Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным в Москве. В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам не подтвердил информацию о таком предложении Трампа.