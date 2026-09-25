Як заявив в етері 24 Каналу експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов, у Сполучених Штатах наближаються проміжні вибори. Під час голосування переобиратиметься вся Палата представників і третина Сенату, що змушує республіканців шукати швидкі пояснення проблем для виборців.

Реальні причини зростання цін на пальне в США

Дороге пальне – це для них дуже болюча тема, тому що в Штатах воно зазвичай дешеве, а тут здороження і населення починає бути невдоволеним. Реальна причина здороження пального і глобальної енергетичної кризи – це війна в Ірані... Ну і тому треба ж на когось скинути відповідальність. Хай буде в дорогому пальні винувата Україна,

– наголосив Попов.

Під час особистих переговорів риторика Дональда Трампа зазнала суттєвих змін, звернув увагу експерт. Він хвалив українську делегацію та військових, а вимоги припинити удари по російських НПЗ зникли.

Сторони фактично "домовилися домовлятися", вважає Попов. Утім, американські дипломатичні зусилля опираються в небажання Кремля відходити від початкових ультиматумів.

За словами експерта, Україна готова до завершення війни виключно на адекватних та конституційних умовах і підписувати умовний "план Путіна" не збирається.

Висновок можна зробити простий: воюємо далі, а у Трампа немає карт, як він любить казати, для того, щоб тиснути на жодну зі сторін. Точніше карти є, але використовувати він їх боїться,

– резюмував Попов.

Нагадаємо, медіа повідомили, що американський лідер нібито повторно запропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним у Москві. Водночас радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам не підтвердив інформацію про таку пропозицію Трампа.