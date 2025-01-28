Туск и Трюдо в Варшаве пообещали, что не оставят Украину без помощи и поддержки

Правительства Польши и Канады и в дальнейшем останутся активными в продолжении поддержки Украины. В начале войны сопротивление российской агрессии было возможно, в частности, благодаря этим странам.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала. Он 28 января провел двустороннюю встречу с премьером Канады Джастином Трюдо, где было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

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Канада и Польша будут оставаться охранниками международного порядка, – Туск

Польский премьер поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за его оказанную помощь Украине.

Я уверен, что мы также продолжим это сотрудничество и действия для независимой и территориально целостной Украины,

– сказал Дональд Туск.

Премьер Канады Джастин Трюдо также подчеркнул, что его страна активно действует против агрессии России, вводя санкции. Он подчеркнул, что российская агрессия против Украины не будет терпеть.

"Это включает замораживание российских активов, обучение украинских военных также здесь, в Польше. Также речь идет о поддержке Украины в военный, гуманитарный и финансовый способ, чтобы защитить ее независимость, защищать граждан и города, а также для того, чтобы одержать победу в этой войне", – сказал Трюдо.

Дональд Туск также отметил, что важно не только военное, но и геополитическое сотрудничество между Польшей и Канадой. По его словам, обе страны будут оставаться охранниками международного порядка, что обеспечивает гарантии прав человека, экономического развития и мирного сосуществования между народами.