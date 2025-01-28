Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время пресс-конференции во вторник, 28 января, передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Увеличение оборонных расходов – вынужденный шаг

Польский премьер подчеркнул, что решение об увеличении оборонных расходов не связано со сменой администрации в Вашингтоне. Скорее – это вынужденные расходы, поскольку страна расположена на восточном фланге НАТО.

На наших границах идет война. Польша подвергается постоянным повторяющимся атакам как в киберпространстве, так и непосредственно актам саботажа и диверсий на нашей территории, и признаки этого безошибочны. Это деятельность российских служб, поэтому наше решение потратить около 5% на оборону – это автономное решение, основанное на потребностях,

– сказал Дональд Туск.

Польский премьер выразил обеспокоенность, что "многие политические лидеры начинают возвращаться к худшим традициям Европы". Он добавил, что это заставляет Польшу быть "очень бдительной и готовой к различным сценариям развития событий".

"Могу сказать без всякого радостного удовлетворения то, о чем я вам уже сообщал: Польша будет иметь одну из крупнейших армий НАТО. Вторую, а может и первую в ближайшем будущем армию в Европе. И мы будем двигаться вперед с полным осознанием того, что это в интересах Польши, но также и в интересах Европы", – сказал Туск.

Отметим, что 28 января Дональд Туск провел двустороннюю встречу с премьером Канады Джастином Трюдо. Лидеры подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Также они обсудили международное сотрудничество и помощь Украине.