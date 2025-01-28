Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у вівторок, 28 січня, передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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Збільшення оборонних витрат – вимушений крок

Польський прем'єр наголосив, що рішення про збільшення оборонних витрат не пов'язане зі зміною адміністрації у Вашингтоні. Радше – це вимушені витрати, оскільки країна розташована на східному фланзі НАТО.

На наших кордонах йде війна. Польща піддається постійним повторюваним атакам як у кіберпросторі, так і безпосередньо актам саботажу та диверсій на нашій території, і ознаки цього безпомилкові. Це діяльність російських служб, тому наше рішення витратити близько 5% на оборону – це автономне рішення, засноване на потребах,

– сказав Дональд Туск.

Польський прем'єр висловив занепокоєння, що "багато політичних лідерів починають повертатися до найгірших традицій Європи". Він додав, що це змушує Польщу бути "дуже пильною і готовою до різних сценаріїв розвитку подій".

"Можу сказати без жодного радісного задоволення те, про що я вам вже повідомляв: Польща матиме одну з найбільших армій НАТО. Другу, а може й першу в найближчому майбутньому армію в Європі. І ми будемо рухатися вперед з повним усвідомленням того, що це в інтересах Польщі, але також і в інтересах Європи", – сказав Туск.

Зазначимо, що 28 січня Дональд Туск провів двосторонню зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Лідери підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики. Також вони обговорили міжнародну співпрацю та допомогу Україні.