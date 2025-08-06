Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву. Вероятно он дал понять российскому диктатору, что у Трампа заканчивается терпение и пришло время двигаться в сторону мирного урегулирования войны.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, добавив, что если глава Кремля дальше будет затягивать время, тогда США могут существенно усилить Украину оружием.

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Какова цель визита Уиткоффа в Москву?

Миссия Уиткоффа, по мнению Романюка, заключается в том, что он должен хоть что-то выжать из Путина и привезти это в Вашингтон. Ведь на фоне успеха, когда Трамп должен примирять Армению и Азербайджан (которые в состоянии войны более 35 лет), ему нужна положительная весть и из России по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Однако у Путина нет желания прекращать всеобщую войну, тем более сухопутную. Есть информация, что Россия вроде бы готова на частичное перемирие – в воздушном пространстве.

"Я вижу визит Уиткоффа, как визит пожарного, чтобы спасать тот пожар, который разгорается между Вашингтоном и Москвой, между Трампом и Путиным. Условно говоря, Трамп отправил его в последний путь, чтобы договориться с Путиным, чтобы тот дал ему хоть что-то со своего стола, чтобы Трамп мог это использовать как успех в переговорном процессе", – озвучил Романюк.

По его убеждению, американский президент хочет, чтобы Путин хоть на что-то согласился, чтобы была возможность сохранить с ним дружеские отношения. США одновременно отправляют своих спецпредставителей в Россию (Уиткоффа) и Украину (Келлога) и хотят надавить на Москву.

Задача Уиткоффа – что-то выпросить у Путина, вряд ли он может диктовать свои условия Кремлю или ставить ультиматум. Романюк надеется, что Москва будет вынуждена согласиться на определенные шаги, ведь Путин тянул эту условную жвачку с января, затягивать дальше время уже некуда.

Когда Трамп говорил по телефону с Зеленским и спрашивал, может ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу, возможно, это был сигнал Кремлю. Типа, если Путин не прекратит войну, то Трамп будет вынужден предоставить Украине дальнобойные ракеты,

– озвучил Романенко.

Если уж чем-то жертвовать Путину ради сохранения мирных договоренностей с Трампом, то это, по мнению главы общественной организации "Украина в НАТО", может быть перемирие в воздухе. Потому что Россия очень болезненно реагирует на удары украинских БпЛА по российским НПЗ, ей очень не хватает горючего.

Если переговоры с Виткоффом не принесут результатов (а дедлайн Трампа для России истекает 8 августа), тогда, как предположил Романюк, Украина может получить от США что-то мощное для нанесения ударов по российским НПЗ и другим целям.