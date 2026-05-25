Визит в Анкару: Рустем Умеров встретился с главой МИД Турции

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров 24 мая посетил Анкару. Там он встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Х.

Умеров посетил Анкару

Наш министр Хакан Фидан провел встречу в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым,

– говорится в сообщении министерства.

В то же время Умеров в своем телеграмм-канале сообщил, что во время встречи стороны обсуждали ситуацию с безопасностью и дальнейшую координацию действий в ответ на общие вызовы. Также говорилось и о развитии совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективы практического взаимодействия.

Еще один вектор разговора – гуманитарные вопросы. Возвращение украинских военнопленных и гражданских граждан, которых незаконно удерживает россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины,

– подчеркнул Умеров.

По словам секретаря СНБО, Турция продолжает играть важную роль для диалога по вопросам безопасности и стабильности.

Напомним, что в начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести следующий раунд российско-украинских мирных переговоров. Это произошло после того, как из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, связанного с противостоянием США, Израиля и Ирана, дипломатический процесс по урегулированию войны в Украине фактически был приостановлен.

США вышли из переговоров с Украиной

22 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выходит из трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине, поскольку не видит реальных результатов встреч.

В то же время в США не исключают возможность вернуться к переговорному процессу, конечно, если появятся условия для продуктивного диалога и изменится нынешняя динамика.