На встрече в Абу-Даби никаких признаков компромисса достигнуто не было, – Reuters
- В процессе мирных переговоров не удается согласовать вопросы территорий.
- Давление США на Киев может возрасти, но общественное мнение и потребность в гарантиях безопасности усложняют возможность уступок Украины.
В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоялась встреча представителей Украины, России и США, посвященная ключевому вопросу территории. Киев сталкивается с усиленным давлением со стороны США по заключению мирного соглашения, в то же время Москва требует полной сдачи восточного промышленного региона Донбасса как условия прекращения боевых действий.
Несмотря на то, что российские удары загнали Украину в глубочайший экономический кризис за почти 4 года войны, никаких признаков компромисса в мирных переговорах даже не видно. Об этом говорится в материале агентства Reuters.
Удалось ли достичь компромисса на встрече в Эмиратах?
Как отмечает Reuters, пока компромисс кажется недостижимым, ведь Россия не готова отступать от требований по Донбассу, а Украина – уступать территории, которые считает своими.
Давление США на Киев может усилиться, но общественное мнение в Украине и необходимость надежных гарантий безопасности затрудняют любые уступки.
Кремль настаивает на полном контроле над Донбассом. Спикер президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сдача Украиной оставшихся 20% Донецкой области якобы является "очень важным условием". Со своей стороны Зеленский категорически отвергает какие-либо территориальные уступки, аргументируя, что Россия не смогла захватить эти земли за четыре года изнурительной войны.
Отметим, издание Financial Times писало, что главным препятствием для заключения документа о послевоенном восстановлении Украины, по данным источников, стали именно принципиальные разногласия по поводу статуса и будущего Донбасса.
Больше о переговорном процессе
Секретарь СНБО Рустем Умеров оценил начало переговоров. Он отметил, что главной темой первого этапа встречи было определение условий прекращения российской агрессии и определение дальнейшей траектории переговорного процесса.
По словам Умерова, украинская делегация действует скоординированно, четко выполняя задачи, поставленные президентом. В настоящее время украинская сторона открыта для работы в любых форматах и готова к конструктивному диалогу со всеми участниками.
Следует отметить, что 24 января в Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров по завершению войны. В них принимают участие официальные представители Украины, США и Российской Федерации.