На встрече в Абу-Даби никаких признаков компромисса достигнуто не было, – Reuters

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоялась встреча представителей Украины, России и США, посвященная ключевому вопросу территории. Киев сталкивается с усиленным давлением со стороны США по заключению мирного соглашения, в то же время Москва требует полной сдачи восточного промышленного региона Донбасса как условия прекращения боевых действий.

Несмотря на то, что российские удары загнали Украину в глубочайший экономический кризис за почти 4 года войны, никаких признаков компромисса в мирных переговорах даже не видно. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Актуально Украине предлагают продать Донбасс за 800 миллиардов: как Трамп хочет купить мир и почему это ловушка

Удалось ли достичь компромисса на встрече в Эмиратах?

Как отмечает Reuters, пока компромисс кажется недостижимым, ведь Россия не готова отступать от требований по Донбассу, а Украина – уступать территории, которые считает своими.

Давление США на Киев может усилиться, но общественное мнение в Украине и необходимость надежных гарантий безопасности затрудняют любые уступки.

Кремль настаивает на полном контроле над Донбассом. Спикер президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сдача Украиной оставшихся 20% Донецкой области якобы является "очень важным условием". Со своей стороны Зеленский категорически отвергает какие-либо территориальные уступки, аргументируя, что Россия не смогла захватить эти земли за четыре года изнурительной войны.

Отметим, издание Financial Times писало, что главным препятствием для заключения документа о послевоенном восстановлении Украины, по данным источников, стали именно принципиальные разногласия по поводу статуса и будущего Донбасса.

Больше о переговорном процессе