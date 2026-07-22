Киев отреагировал на тайную встречу россиян и немцев в Баку по вопросу о завершении войны

12 14 июля в Баку состоялась тайная встреча, посвященная прекращению войны в Украине. В ней приняли участие бывшие чиновники из Германии и России

В комментарии журналистам официальный представитель МИД Георгий Тихий назвал эту встречу столь же секретной, сколь и несущественной, сообщает 24 Канал.

Как в МИД комментируют переговоры в Баку?

По словам Тихого, Украина ни одному из участников тех секретных переговоров не предоставляла права выступать от своего имени. Эти переговоры не имеют никакого значения для реального мирного процесса.

Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю,

– пояснил представитель МИД.

Напомним, что о тайной встрече по Украине сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, она состоялась без его согласия и не была широко освещена.

По сообщениям СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию представляли несколько соратников Путина. Это Валерий Фадеев, возглавляющий совет президента России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьер-министром диктатора, а сейчас возглавляет совет директоров государственного энергетического конгломерата "Газпром".

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно об этой встрече.

Отметим, что по данным СМИ, Владимир Путин не будет готов к реальным переговорам, пока не захватит Донбасс.