Встреча в Давосе завершилась без четкого плана, – Bloomberg

Встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана достижения мира в Украине. Вероятность проведения саммита на уровне глав государств снижается.

Bloomberg отмечает, что Киев надеялся, что встреча поможет согласовать поддержку мирного плана среди стран Глобального Юга, многие из которых не желали поддерживать Киев с начала вторжения России.

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"Участники встречи уточнили вопросы для обсуждения на определенном этапе, но ни Украина, ни Россия, которая не была приглашена, не готовы идти на территориальные уступки", — цитирует издание министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Состоится ли саммит на уровне глав государств

Отмечают также, что встречу на уровне лидеров, которую хочет провести Украина, пока не планируют проводить.

Кассис сообщил, что встреча, которая состоялась в воскресенье, предположительно, была последней в нынешнем формате. Следовательно, дальнейшие шаги остаются непонятными.

Некоторые страны считают, что встреча на уровне лидеров, которую хочет организовать Украина, будет преждевременной, в то время как другие хотят вовлечь Россию в процесс.

Саммит в Давосе: главное