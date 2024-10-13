Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет, – ZDF
Источник:ZDF
Западные журналисты пишут, что в ближайшее время заседание в формате "Рамштайн" не планируется. В то же время официальные лица этого не подтверждали.
Очередное заседание в формате "Рамштайн" должно было состояться 12 октября, однако Джо Байден не смог поехать из-за урагана Милтон. В ближайшее время эту встречу не планируют.
Смотрите также "В шаге от ядерного удара по Украине": почему книга Боба Вудворда вызвала скандал в США
Байден приедет в Германию
Немецкое издание пишет, что действующий президент США Джо Байден планирует 17 октября прибыть в Германию с визитом, который ранее отложили из-за урагана Милтон.
При этом программу президента США сократят и существенно ограничат во времени – она продлится только 18 октября. Это означает, что "Рамштайн" в ближайшее время не предвидится.
Журналист ZDF Эльмар Тевессен отметил, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года.
Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" перенесли. В то же время коалиции продолжают работать над улучшением оборонных возможностей ВСУ.
О переносе встречи сообщил Пентагон. При этом новую возможную дату – не объявили.