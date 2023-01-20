Встреча в Рамштайне началась: глава Пентагона заявил, что сейчас – переломный момент войны

Стартовала очередная встреча в формате Рамштайн. Во время нее будет принято решение о новой военной помощи Украине.

В начале заседания выступили глава Пентагона Ллойд Остин. Он говорил о переломном моменте войны в Украине.

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Переломный момент в войне в Украине наступает. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира,

– подчеркнул Остин.

Он добавил, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется.

Зеленский просит не терять время

В видеоформате выступил и президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил союзников за помощь, но предупредил, что российские войска сейчас перегруппировываются. Он попросил не тратить попусту время, поскольку Украина нуждается в зрении.

Отметим, итоги встречи будут около 17:30.