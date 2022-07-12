Четырехсторонняя встреча по экспорту зерна в Стамбуле: Ермак рассказал детали

В Стамбуле 13 июля состоится четырехсторонняя встреча Украины, Турции, ООН и россии по экспорту украинского зерна. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали запланированной встречи.

Андрей Ермак подчеркнул, что разблокирование украинских портов является одной из составляющих глобальной продовольственной безопасности. Поэтому нужно как можно скорее восстановить экспорт украинского зерна.

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К процессу разблокирования портов присоединился генсек ООН

Глава Офиса Президента подчеркнул, что в процесс по разблокированию украинских портов присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш. Однако, по словам Ермака, кроме эгиды ООН над процессом переговоров, есть и позиция украинских воинов в Черном море.

Следует понимать, что сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности. Это для Украины – приоритет,

– подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента отметил, что экспорт зерна решит глобальный продовольственный кризис.

Ермак рассказал, что 13 июля в Стамбуле состоится встреча представителей Украины и Турции. После этого будет расширена встреча, к которой присоединятся делегации ООН и россии. Там будут обсуждать вопросы морских коридоров для экспорта зерна.

Переговоры в Стамбуле по экспорту зерна из Украины

О проведении переговоров в Стамбуле по вопросу о экспорте украинского зерна рассказали в МИД. Представитель министерства Олег Николенко подчеркнул, что переговоры состоятся в формате четырехсторонней встречи под эгидой ООН.

Однако, как отметил Николенко, пропагандисты исказили информацию о встрече и уже говорят, что в Стамбуле якобы состоятся переговоры россии и Турции, а дополнительными участниками будут Украина и ООН, однако это не так.

россия своими действиями не только препятствует экспорту украинского зерна, но и нагло ворует его. Одним из последних инцидентов было похищение зерна из временно оккупированного Бердянска. Тогда российское судно прибыло в Турцию, где его задержали. Однако через несколько дней турецкая сторона отпустила корабль. Поэтому МИД Украины призвал расследовать эту ситуацию и предоставить Украине исчерпывающий ответ об инциденте.

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