Встреча в Великобритании стартовала: кто участвует

В Лондоне стартовала встреча глав МИД и Минобороны Украины и Британии. Андрей Сибига и Рустем Умеров начали встречу с британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Встреча в Лондоне

В 12:15 23 апреля пресс-служба МИД сообщила, что в Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Андрей Сибига отметил, что приехал в Лондон вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Министр отметил, что они прибыли "для дня встреч с нашими партнерами и работы над достижением справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы"

Наша первая встреча в Лондоне – на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Ламми и Джоном Гили,

– сообщил глава МИД.

Сибига выразил благодарность Британии за лидерство и поддержку.

"Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", – резюмировал украинский дипломат.