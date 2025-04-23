Встреча в Великобритании стартовала: кто участвует
- Днем 23 апреля в Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Британии.
- Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили.
В Лондоне стартовала встреча глав МИД и Минобороны Украины и Британии. Андрей Сибига и Рустем Умеров начали встречу с британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД.
Смотрите также Обсудим способы достижения безусловного прекращения огня, – Умеров о встрече в Лондоне
Встреча в Лондоне
В 12:15 23 апреля пресс-служба МИД сообщила, что в Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.
Андрей Сибига отметил, что приехал в Лондон вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Министр отметил, что они прибыли "для дня встреч с нашими партнерами и работы над достижением справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы"
Наша первая встреча в Лондоне – на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Ламми и Джоном Гили,
– сообщил глава МИД.
Сибига выразил благодарность Британии за лидерство и поддержку.
"Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", – резюмировал украинский дипломат.