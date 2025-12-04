После встречи американцев с Путиным: в ОП расставили точки над "і" относительно мирного соглашения

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер имели встречу с Владимиром Путиным по мирному соглашению. Интересно, что стороны договорились не разглашать суть переговоров. Однако эти переговоры ничего существенно не изменили.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции. Между тем Россия затягивает время.

Смотрите также Ветеран армии США спрогнозировал, что ждет Покровск и Мирноград в ближайшее время

ОП о мирном соглашении

Советник председателя ОП отметил, что Россия пытается продолжать войну и имитировать переговоры. Путин до сих пор не отказался от своей основной цели – якобы, война должна завершиться тотальным поражением Украины. Кроме того, благодаря войне Кремль имеет возможность постоянно провоцировать Европу. Подоляк отметил, что Путин сейчас хочет убрать субъектность не только нашей страны, но и стран Европы.

Относительно встречи Путина с представителями Трампа, то сам Ушаков вышел и сказал, что они в принципе ничего не разбирали, что они говорили, что сам переговорный процесс – это хорошо. Наша же делегация отработала отдельно каждый пункт,

– объяснил он.

В то же время США имеют немного другую позицию, чем Кремль. Американская и украинская делегации еще также будут встречаться.

Заметьте! Сегодня, 4 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов вылетели в США. Владимир Зеленский заявил, что они должны получить информацию о результатах визита Виткоффа и Кушнера в Москву.

Советник председателя ОП отметил, что сейчас Вашингтон должен решить, что делать, ведь Украина с Европой готовы к прогрессу в переговорах, Россия – нет. Европейские лидеры не позволят завершить войну на российских условиях.

Последнее о переговорах по мирному соглашению: