Залужный провел первую встречу как дипломат
Источник:Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный провел свою первую встречу в качестве дипломата. Генерал официально приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля.
Он в понедельник, 22 июля, встретился с действующим Генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Они обсудили вопросы Украины.
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На встрече обсудили безопасность зерновых коридоров
Залужный и Домингес обсудили в первую очередь безопасность зерновых коридоров. Не обошли они вниманием и ситуацию в украинской портовой инфраструктуре и судоходстве в Черном и Азовском морях, которое блокирует Россия.
Кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом,
– подчеркнул Валерий Залужный.
Он также поблагодарил генсека Международной морской организации и его команду за поддержку Украины и, в частности, украинских моряков, пострадавших от российской агрессии.
Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира,
– подытожил Залужный.