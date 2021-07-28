Встреча будет, но все зависит от России, – Зеленский о нормандском формате

Президент Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" таки состоится. Однако пока это зависит от российской стороны. Официальный Киев к переговорам готов.

Об этом глава государства рассказал во время форума "Украина 30. Децентрализация". Зеленский отметил, что важность вопросов возвращения Донбасса, перемирия и обменов хорошо понимают в Украине. Однако их решение зависит от российской стороны.

Актуально Присоединение США к нормандскому формату – ошибочный шаг, поэтому Россия и не против, – Данилюк

Украина готова к переговорам в нормандском формате

Все они (эти вопросы – 24 канал) сегодня зависят от желания России и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России,

– отметил Зеленский.

Ермак не исключал, что встреча состоится в скором времени

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что встреча в нормандском формате может произойти в скором времени. Однако глава ОП не уточнил, говорится о советниках или о лидерах государств.

Одним из механизмов достижения мира, по словам Ермака, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей".

Саммит пытается отсрочить Москва

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина, Франция и Германия понимают, что саммит нужно провести. Однако Москва всячески пытается это отложить.

К теме Зеленский готов встретиться с Путиным, но у Кремля, похоже, другие планы, – ОП