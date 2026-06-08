Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что это связано в частности с тем, что Абрамович после 2022 года оказался под санкциями. Как известно, он имеет большие активы на Западе.

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Преимущество Абрамовича – в многосторонних связях

По мнению политолога, Абрамович преследует собственные интересы. Он хотел избавиться от санкционных ограничений в свою сторону. Кроме того, конфликт между Западом и Россией, со слов Фесенко, для олигарха означал огромные проблемы, поскольку он условно одной ногой оставался в России, другой – в Европе, где была сосредоточена значительная часть его активов.

Для него прекращение войны между Россией и Украиной означало еще уменьшение личных рисков: для его комфортной жизни и бизнеса. Поэтому я склоняюсь к версии, что и тогда (в 2022 году), и сейчас это личная игра Абрамовича,

– озвучил Фесенко.

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Политолог продолжил, что Абрамович все еще по инерции осуществляет определенный бизнес, но больше интересуется сегодня футболом, художественными проектами и хотел бы остаться в истории как миротворец. По словам Фесенко, его преимущество в том, что он имеет коммуникации – прямые в Кремле, ведь имеет доступ к Путину, а также с Западом, Турцией (президентом Эрдоганом и его окружением).

Именно поэтому Абрамович способствовал в 2022 году переговорам в Стамбуле. Он также способствовал обмену пленными, в частности возвращению "азовцев" из российского плена. С украинским руководством олигарх тоже имеет контакты.

"Я так понимаю, что это контакты через Арахамию, который был руководителем переговорной группы со стороны Украины. Думаю, это тоже было неслучайно в 2022 году. Затем были странные мирные планы якобы от Турции в 2024 году. Я тогда говорил, что с высокой вероятностью это был не турецкий мирный план, а шло это от Абрамовича. Он пытался продвигать различные мирные инициативы", – напомнил политолог.

Полное интервью с Фесенко: смотрите в видео

Вот и сейчас, как предполагает Фесенко, встреча с Зеленским – инициатива самого олигарха, а не Кремля. Однако он не исключает, что Москва могла использовать Абрамовича, чтобы неформально повлиять на президента Украины, что-то предложить в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области.

Обратите внимание, что Зеленский ничего не сказал о том, в чем была суть послания, которое Абрамович передавал от Путина. Единственное, о чем мы можем сделать логический вывод, что если Зеленский передал свой месседж Путину и отметил об отказе вывести украинские войска с Донбасса, значит тот на этом настаивал. Возможно, были компромиссные варианты,

– размышляет Фесенко.

Как приезд Абрамовича связан с письмом Зеленского к Путину?

Политолог высказал мнение, что вся эта история вокруг приезда Абрамовича в Киев в мае, неформальное послание Путина Зеленскому и затем обратного, объясняет ситуацию с открытым письмом украинского президента к главе Кремля, которое было обнародовано вечером 4 июня.

"Пазл складывается, почему появилось это публичное письмо с критическими замечаниями. Когда обращаются с предложением о мирных переговорах, а вместе с этим высказывается резкая критика в сторону адресата, с которым хотят договариваться, то так не делается. Это многих удивило. Зеленский или не получил ответа на свое послание к Путину (неформальное), поэтому решил обратиться публично, или он получил ответ, что его восприняли в Кремле критически", – озвучил Фесенко.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков высказался о том, что между Украиной и Россией продолжается коммуникация как публичная, так и неформальная. В Кремле заявили, что привлекали для разговора с украинской стороной уважаемого российского бизнесмена. На днях Путин озвучил, что Зеленский якобы договаривался о встрече с ним через олигарха. Впоследствии западная пресса назвала его имя – Роман Абрамович.

Впоследствии президент Украины подтвердил, что общался с Абрамовичем в украинской столице и раскрыл определенные детали встречи. По его словам, Абрамович говорил о том, что хочет передать послание от Зеленского к Путину и предлагал себя в качестве посредника между сторонами. Украинский лидер подчеркнул, что позиция Киева неизменна – территориальные уступки недопустимы.