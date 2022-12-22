Никчемный царь никчемной страны, – Подоляк об истерике Путина относительно поездки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где его встречали как большого друга и партнера Соединенных Штатов. В то же время россияне во главе со своим диктатором Владимиром Путиным не могут прийти в себя от ярости.

Президент-террорист пытается "догнать" Зеленского, сравниться с ним, но, конечно, ему ничего не удается. Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Путин продолжает проигрывать Зеленскому

Он объяснил – несколько дней назад Владимир Зеленский был в Бахмуте, на передовой, в городе, где Россия сегодня сконцентрировала все свои силы и буквально забрасывает его людьми. Но президент приехал туда, чтобы наградить наших военных, чтобы показать им, что государство вместе с ними. Совершенно точно он понимает, что происходит в Бахмуте и насколько там опасно, но все же приезжает туда.

В то же время шокированный Путин якобы также приезжает на встречу в зоне проведения "военной операции". Пропагандисты показывают, как он находится где-то в Ростове-на-Дону, и пытаются изобразить его большим героем и храбрецом, который также общается с военными и с командующими. То есть это – фактически полный косплей Зеленского.

Но и это еще конец. В то время как украинский лидер летит в Вашингтон и встречается с Байденом, криминальные агенты Пушилин, Сальдо и другие, то есть субъекты, которым светит место на скамье подсудимых, приходят получать награды в Екатерининский зал Кремля.

Это уровень Путина. Уровень Путина – это Сальдо. Уровень Зеленского – это Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон, все другие люди, которые сегодня формируют глобальную повестку дня,

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что эта ситуация и эти коллаборанты идеально демонстрируют, кем сегодня на самом деле является Путин. Ведь максимум, куда он сейчас может поехать – это Астана или Минск, и даже там его не будут принимать так, как Зеленского в Вашингтоне.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Последний визит Путина в Беларусь хорошо показал, как российский диктатор фактически приехал туда унижаться – просить Лукашенко принять участие в "военной операции", надеясь на то, что миф о великой и могучей России, которую все должны бояться, еще хоть немного жив.

Но этими действиями Путин лишь подчеркнул, что он не президент большой страны. На самом деле он маленький президент маленькой страны, которая, правда, накопила очень много оружия и хочет реализовать его, убивая украинских людей.

Все, на этом точка. То есть уровень Путина постепенно идет к тому месту, где он и должен находиться – маленький никчемный царь маленькой никчемной страны,

– подытожил Подоляк.

И это не оскорбление для Путина, а констатация факта, поскольку все время к России относились не так, как надо. Ее воспринимали как государство, которое имеет право на что-то влиять, что-то формировать, быть постоянным членом Совбеза ООН, влиять на политику МАГАТЭ и так далее. Но на самом деле это не так.

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