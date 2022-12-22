Президент-терорист намагається "наздогнати" Зеленського, зрівнятися з ним, але, звісно, йому нічого не вдається. Про це 24 каналу розказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
Зверніть увагу Путін не має наміру зупиняти війну проти України, але він програє, – Байден
Путін продовжує програвати Зеленському
Він пояснив – кілька днів тому Володимир Зеленський був у Бахмуті, на передовій, у місті, на якому Росія сьогодні сконцентрувала всі свої сили і буквально закидає його людьми. Але президент приїхав туди, щоб нагородити наших військових, щоб показати їм, що держава разом з ними. Абсолютно точно він розуміє, що відбувається у Бахмуті, і наскільки там небезпечно, але все ж приїжджає туди.
У той самий час шокований Путін начебто також приїжджає на зустріч у зоні проведення "військової операції". Пропагандисти показують, як він перебуває десь у Ростові на Дону і намагаються показати його великим героєм та сміливцем, який також спілкується з військовими і з командувачами. Тобто це – фактично повний косплей Зеленського.
Але й це ще кінець. У той час як український лідер летить до Вашингтона і зустрічається Байденом, кримінальні агенти Пушилін, Сальдо та інші, тобто суб'єкти, яким світить місце на лаві підсудних, приходять отримувати нагороди в Катерининський зал Кремля.
Це рівень Путіна. Рівень Путіна – це Сальдо. Рівень Зеленського – це Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон, всі інші люди, які сьогодні формують глобальний порядок денний,
– підкреслив Подоляк.
Він вважає, що ця ситуація і ці колаборанти ідеально демонструють, ким сьогодні насправді є Путін. Адже максимум, куди він зараз може поїхати – це Астана або Мінськ, і навіть там його не прийматимуть так, як Зеленського у Вашингтоні.
Повний стрім з Михайлом Подоляком: дивіться відео
Останній візит Путіна до Білорусі добре показав, як російський диктатор фактично приїхав туди принижуватися – просити Лукашенка взяти участь у "військовій операції", сподіваючись на те, що міф про велику та могутню Росію, яку всі мають боятися, ще бодай трохи живий.
Але цими діями Путін лише підкреслив, що він не є президентом великої країни. Насправді він маленький президент маленької країни, яка, щоправда, накопичила дуже багато зброї і хоче реалізувати її, вбиваючи українських людей.
Усе, на цьому крапка. Тобто рівень Путіна поступово йде до того місця, де він і має перебувати – маленький нікчемний цар маленької нікчемної країни,
– підсумував Подоляк.
І це – не образа для Путіна, а констатація факту, оскільки весь час до Росії ставилися не так, як треба. Її сприймали як державу, яка має право на щось впливати, щось формувати, бути постійним членом Радбезу ООН, впливати на політику МАГАТЕ тощо. Але насправді усе це далеко не так.
Як у Росії відреагували на зустріч Байдена і Зеленського
- Звичайні росіяни не забарилися з реакцію на візит Зеленського до США. Щойно стало відомо про те, що президент України летить до Вашингтона, їхні соцмережі зарясніли гнівними повідомленнями. Вони почали писати, що Зеленський поїхав "клянчити гроші" та "продаватися Америці". Також вони писали, що сподіваються, що Зеленський не повернеться в Україну унаслідок "нещасного випадку", демонструючи всю сутність своє "миролюбної" нації.
- Не змовчали і пропагандисти. Наприклад, у Владіміра Соловйова сталася істерика в ефірі. Він почав шукати "таємні знаки" навіть у одязі політиків цивілізованого світу – вирішив, що на краватці у Байдена був узор георгіївської стрічки, а також відшукав "Z-символіку" на кросівках українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Однак проблема у тому, що він був у кросівках бренду New Balance з емблемою у вигляді літери "N".
- Однак на цьому все не закінчилося – Соловйов обурився заявою Зеленського про те, що Росія програла битви за Київ і Херсон, бо, на його думку, це були просто "жести доброї волі". А коли Байден запевнив, що США підтримуватимуть Україну, доки вона є, то Соловйов цинічно кинув, що "тоді України не буде".
- Відзначився заявою і прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Він сказав, що на цій зустрічі не було закликів до миру, не було застережень щодо "обстрілів Донбасу", не було слів про готовність дослухатися до занепокоєнь Росії. Це, на його думку, підтвердило, що "Вашингтон продовжує де-факто та опосередковано воювати з Росією до останнього українця".