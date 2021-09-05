Встреча Зеленского и Байдена, раскол в ОПЗЖ – видео недели

Владимир Зеленский и Джозеф Байден 1 сентября встретились в США и обсудили ряд важных вопросов. Пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" переживает раскол. После санкций против Виктора Медведчука, Юрий Бойко и Сергей Левочкин начали работать в своем направлении.

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Зеленский встретился с Байденом

Во время первой встречи 1 сентября президенты Украины и США обсудили немало вопросов. По результатам официального визита Зеленского, Украине должны выделить 60 миллионов долларов на безопасностые проекты, еще 13 миллионов долларов – на борьбу с коронавирусом и более 460 миллионов долларов – на развитие демократических институтов.

Результаты встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне: смотрите видео

В партии ОПЗЖ произошел раскол

Наложенные Советом национальной безопасности и обороны санкции против Медведчука усилили раскол внутри "Оппозиционные платформы – За жизнь". В политсиле четко видны 2 крыла – это группа Медведчука с Вадимом Рабиновичем, Ренатом Кузьминым и Ильей Кивой и группа Левочкина-Бойко с Дмитрием Фирташем. Эксперты не исключают, что Левочкин и Бойко могут создать собственный политический проект.

К чему может привести раскол ОПЗЖ: смотрите видео 24 канала

В Украине могут заблокировать судебную реформу

Президент Зеленский подписал законы о формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, которые должны дать старт судебной реформе в Украине. По мнению специалистов, старые судейские кланы будут оказывать сопротивление изменениям.

Что ждет реформу судов: смотрите видео 24 канала

Инициативные группы пытаются организовать референдум

Народные депутаты еще в январе 2021 года приняли закон о народовластии через всеукраинский референдум. Уже в мае разгорелся первый скандал, когда политсила Юлии Тимошенко решила зарегистрировать один из вопросов для референдума. Многие инициативных групп собирали по 3 миллиона подписей для проведения народных голосований по резонансным вопросам.

Что такое референдум и почему им пытаются злоупотреблять: смотрите видео

Украинские фильмы попали на Венецианский кинофестиваль

Кинофестиваль в Венеции является одним из самых престижных в мире. Впервые Украину на программе представляли 3 фильма, один из которых поборется за главную награду. Международному сообществу показали "Отблиск" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорку" Петера Керекеша.

Украинские фильмы показали на кинофестивале в Венеции: смотрите видео