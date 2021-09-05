Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

Зверніть увагу Візит Меркель в Україну, українські COVID-сертифікати в Європі – відео тижня

Зеленський зустрівся з Байденом

Під час першої зустрічі 1 вересня президенти України та США обговорили чимало питань. За результатами офіційного візиту Зеленського, Україні мають виділити 60 мільйонів доларів на безпекові проєкти, ще 13 мільйонів доларів – на боротьбу з коронавірусом та понад 460 мільйонів доларів – на на розвиток демократичних інститутів.

Результати зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні: дивіться відео

У партії ОПЗЖ стався розкол

Накладені Радою нацбезпеки й оборони санкції проти Медведчука посилили розкол усередині "Опозиційної платформи – За життя". У політсилі чітко видно 2 крила – це група Медведчука з Вадимом Рабіновичем, Ренатом Кузьміним та Іллею Кивою і група Льовочкіна-Бойка з Дмитром Фірташем. Експерти не виключають, що Льовочкін та Бойко можуть створити власний політичний проєкт.

До чого може призвести розкол ОПЗЖ: дивіться відео 24 каналу

В Україні можуть заблокувати судову реформу

Президент Зеленський підписав закони про формування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які мають дати старт судовій реформі в Україні. На думку фахівців, старі суддівські клани чинитимуть спротив змінам.

Що чекає на реформу судів: дивіться відео 24 каналу

Ініціативні групи намагаються організувати референдум

Народні депутати ще у січні 2021 року ухвалили закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Уже в травні розгорівся перший скандал, коли політсила Юлії Тимошенко вирішила зареєструвати одне з питань для референдуму. Чимало ініціативних груп збирали по 3 мільйони підписів для проведення народних голосувань щодо резонансних питань.

Що таке референдум та чому ним намагаються зловживати: дивіться відео

Українські фільми потрапили на Венеційський кінофестиваль

Кінофестиваль у Венеції є одним із найпрестижніших у світі. Вперше Україну на конкурсній програмі представляли 3 фільми, один із яких побореться за головну нагороду. Міжнародній спільноті показали "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорку" Петера Керекеша.

Українські фільми показали на кінофестивалі у Венеції: дивіться відео