Зеленский впервые раскрыл подробности встречи с российским олигархом Абрамовичем

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал контакты с российским бизнесменом Романом Абрамовичем во время войны. По его словам, тот приезжал в Киев и передавал сообщения между Украиной и Владимиром Путиным.

Об этом президент Украины рассказал в интервью британскому Sky News.

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Что сказал Зеленский о встрече с Абрамовичем?

По словам Зеленского, Абрамович приезжал в Киев и заявил, что намерен передать сообщение непосредственно от украинского президента к Владимиру Путину. Он также предлагал выступать посредником и обмениваться месседжами между сторонами.

Глава государства отметил, что такие контакты не были тайной, однако Украина настаивала на том, что какие-либо подобные коммуникации не должны происходить публично. Кроме того, он подчеркнул, что ключевой позицией Киева остается невозможность уступок по территориям.

В частности, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать передачу Донбасса России как условия мира. По его словам, это было четко донесено при любых контактах с россиянами.

Напомним, Financial Times писало, что 21 мая Зеленский попросил бизнесмена Романа Абрамовича передать Путину сигнал о готовности к двусторонней встрече. Речь идет о потенциальной встрече лидеров, которая может стать первой за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, в Кремле заявили, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами и имеют закрытые каналы. Тогда помощник Путина Юрий Ушаков прокомментировал заявления о том, что Владимир Зеленский якобы обращался к Владимиру Путину через российского олигарха с просьбой о встрече.

Он отказывался называть имя олигарха, однако отмечал, что в Киев действительно приезжал "достаточно крупный" российский бизнесмен для встречи с украинским президентом. Также он не раскрыл никаких деталей поездки.

Отметим, 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Украинский лидер предложил провести переговоры с Россией в нейтральных странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира. Украина также заявила о готовности к полному прекращению огня на время переговоров, а контроль над соблюдением режима тишины, по замыслу Киева, могли бы обеспечивать США. Кроме того, речь шла об обмене военнопленными и потерях оккупантов в войне.