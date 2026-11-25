Президент Владимир Зеленский встретился в Закарпатье с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Встреча глав государств состоялась в закарпатском городе Берегово и стала важным шагом на пути к перезагрузке двусторонних отношений.

Об историческом значении диалога в эфире 24 Канала рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. Он подчеркнул, что политика нового венгерского премьера коренным образом отличается от курса Виктора Орбана. По словам Томпы, нынешний премьер-министр Венгрии демонстрирует европоцентричность и искреннее стремление к взаимопониманию с Украиной.

Что изменилось в отношениях Киева и Будапешта

Эксперт отметил, что переговоры принесли много позитива и продемонстрировали кардинальное изменение курса в отношениях соседних стран.

Произошло очень и очень много позитивного. Мы видим, что Петер Мадьяр – это не Виктор Орбан. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше оставался таким позитивным, европоцентричным и с позитивным настроем по отношению к Украине и украинцам,

– подчеркнул Тибор Томпа.

В то же время представитель общины обратил внимание на позицию закарпатских венгерских лидеров, которые также принимали участие во встрече. По его мнению, местные деятели могли бы активнее подчеркивать реальное положение дел с соблюдением прав меньшинств в Украине.

Нет абсолютно никаких проблем с использованием венгерского языка или венгерской символики. Закарпатские лидеры могли прямо сказать: все эти пункты давно выполнены, давайте открывать следующие кластеры переговоров по вопросам ЕС,

– отметил глава общины.

Тибор Томпа проанализировал переговоры Зеленского и Мадьяра: видео

Возвращение турула и давление внутри Венгрии

Отдельной темой встречи стал символический жест – инициатива возвращения скульптуры птицы турула в Мукачевский замок Паланок. Томпа убежден, что этот памятник следует рассматривать через призму общей истории двух народов.

Это не столько символ венгерского государства, сколько символ совместной борьбы местных украинцев вместе с венграми против поработителей еще в XVII–XVIII веках. Ради общей дружбы этот памятник следовало бы восстановить,

– подчеркнул эксперт.

Несмотря на теплый тон встречи и неформальную игру в волейбол между Зеленским и Мадьяром, внутри Венгрии сохраняется сопротивление со стороны сил партии "Фидес". Томпа отметил, что для сохранения результатов переговоров украинской стороне крайне важно развивать прямую коммуникацию с венгерским обществом.

Накануне визита в Берегово венгерский лидер прибыл в Украину впервые за много лет и выделил новую помощь на нужды Закарпатья.

Кроме того, в ходе переговоров стороны согласовали 10 вопросов относительно образовательных, языковых и культурных прав венгерского меньшинства.