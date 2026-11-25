Про історичне значення діалогу в ефірі 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. Він наголосив, що політика нового угорського прем'єра докорінно відрізняється від курсу Віктора Орбана. За словами Томпи, нинішній прем'єр Угорщини демонструє європоцентричність і щире прагнення порозумітися з Україною.

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Що змінилося у відносинах Києва та Будапешта

Експерт зазначив, що переговори принесли багато позитиву та продемонстрували кардинальну зміну курсу у відносинах сусідніх країн.

Відбулось дуже і дуже багато позитиву. Ми бачимо, що Петер Мадяр – це не Віктор Орбан. Дай Бог йому здоров'я, щоб він і далі залишався таким позитивним, європоцентричним і з позитивним налаштуванням до України та українців– підкреслив Тібор Томпа.

Водночас представник громади звернув увагу на позицію закарпатських угорських лідерів, які також брали участь у зустрічі. На його думку, місцеві діячі могли б активніше наголошувати на реальному стані дотримання прав меншин в Україні.

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Немає абсолютно ніяких проблем з використанням угорської мови чи угорської символіки. Закарпатські лідери могли прямо сказати: всі ці пункти давно виконані, давайте відкривати наступні кластери переговорів щодо ЄС– зазначив голова громади.

Тібор Томпа розібрав переговори Зеленського і Мадяра: відео

Повернення турула та тиск усередині Угорщини

Окремою темою зустрічі став символічний жест – ініціатива повернення скульптури птаха турула до Мукачівського замку Паланок. Томпа переконаний, що цей пам'ятник слід розглядати крізь призму спільної історії двох народів.

Це не стільки символ угорської держави, скільки символ взаємної боротьби тамтешніх українців разом з угорцями проти поневолювачів ще в XVII – XVIII століттях. Заради спільної дружби цей пам'ятник слід було б відновити– підкреслив експерт.

Попри теплий тон зустрічі та неформальну гру у волейбол між Зеленським і Мадяром, усередині Угорщини зберігається спротив з боку сил партії "Фідес". Томпа зауважив, що для збереження результатів переговорів українській стороні критично важливо розвивати пряму комунікацію з угорським суспільством.

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Напередодні візиту до Берегового угорський лідер прибув до України вперше за багато років та виділив нову допомогу для потреб Закарпаття.

Крім того, під час перемовин сторони досягли згоди та узгодили 10 питань щодо освітніх, мовних та культурних прав угорської меншини.