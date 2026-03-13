"Все то, на что мы рассчитываем": Зеленский рассказал о "тайных" договоренностях с Макроном

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По результатам переговоров политики приняли "некоторые важные решения".

Об этом сообщает Суспільне.

О чем Зеленский договорился с Макроном?

Владимир Зеленский заявил, что после визита во Францию они с Эммануэлем Макроном приняли "некоторые важные решения", однако пока договорились не обсуждать их публично.

Все то, на что мы рассчитываем – противовоздушная оборона и т.д. – все было подтверждено,

– лаконично прокомментировал президент Украины.

Во время пресс-конференции с Зеленским Макрон также заявил, что Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому, по его словам, обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.

Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться преданной поддержке Украины и укреплению двусторонних отношений.

Кроме этого, президент Франции сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров – и "искусственные препятствия" не должны повлиять на процесс.

