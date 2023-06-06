Каховская ГЭС и прекращение огня: Зеленский встретился с представителем Папы Римского

Президент встретился с представителем Папы Римского Маттео Дзуппи. Кардинал прибыл с визитом в Украину и обсудил перспективы достижения мира в войне с Россией.

На встрече со специальным представителем Папы Римского Франциска Зеленский обсудил военные преступления России – в частности, упомянул и о подрыве оккупантами Каховской ГЭС. Также он отметил, что прекращением огня и заморозкой конфликта достичь мира не удастся.

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О чем Зеленский говорил с представителем Ватикана

В ходе прошедшей в Киеве 6 мая встречи Маттео Дзуппи и Владимир Зеленский обсудили гуманитарную помощь Ватикану Украине. Зеленский рассказал представителю Папы об украинской формуле мира и подчеркнул, что единственный способ прекратить кровопролитие – победить Россию.

Враг воспользуется паузой для наращивания возможностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ,

– заявил Зеленский.

Президент рассказал и о террористическом акте, что Россия совершила на Каховской ГЭС и заявил, что остановить агрессора сможет только дипломатическая изоляция и дальнейшее давление.

Кроме того, во время встречи представители Франциска и Зеленского обсудили и варианты установления мира в Украине. И хотя президент и подчеркнул, что помощь Ватикана приветствуется, все же сообщил, что поскольку война идет на территории Украины, то и " алгоритм достижения мира может быть только украинским ".

Кардинал Маттео Дзуппи выразил солидарность Папы Римского с украинским народом и пообещал помочь с некоторыми гуманитарными инициативами, а именно возвращением украинских пленных и депортированных детей.

В конце встречи Маттео Дзуппи передал Владимиру Зеленскому письмо от Папы Римского.

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