"Такой момент еще не наступил": у Зеленского назвали условия для встречи с Путиным

Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станет возможной при определенных условиях. В частности, когда Украина получит четкие гарантии.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона 14 февраля сделал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, информирует 24 Канал.

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Ермак об условиях встречи Зеленского и Путина

Президент сегодня (14 февраля – 24 канал) четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным в тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам,

– заявил Ермак.

Он уточнил, что "готовность" – это сильная позиция и гарантии безопасности. И добавил, что пока этот момент еще не наступил.

"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с Соединенными Штатами и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь", – объяснил глава ОП.

Что об этом ранее говорил сам Зеленский

Ранее Владимир Зеленский отметил, что не намерен встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности он подчеркнул, что встреча с Путиным состоится только после того, как подготовят совместный с президентом США Дональдом Трампом план.