В Кремле заявили об условии для встречи Зеленского и Путина: у россиян коварный замысел

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться. Конечно, российская сторона выдвинула условия для этого. Это хитрость, на которую Украина, вероятно, не пойдет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что, по данным Турции, стороны договорились, что Украина и Россия представят официальные позиции. Сенсации, видимо, в этом не будет, ведь это может напоминать требования, которые уже были в Стамбуле.

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В чем заключается замысел России

Песков в очередной раз выдвинул условие – Зеленский и Путин смогут встретиться только тогда, когда обе делегации стран достигнут договоренностей и подпишут определенные документы.

Владимир Фесенко объяснил это тем, что Кремль не хочет повторять ситуацию, которая была в Стамбуле 2022 года.

Многие купились на версию, что в Стамбуле якобы что-то было подписано, но это не так. Россияне не хотят повторять эту ситуацию. Они хотят, чтобы украинская сторона предварительно согласилась на определенные уступки, чтобы потом можно было официально использовать этот документ в переговорах с американцами и другими международными организациями,

– сказал он.

По словам политолога, россияне согласятся что-то подписать только, если это будет акт капитуляции Украины. Оккупантам нужен мирный договор на условиях односторонних уступок нашего государства, чтобы Кремль мог подать это как свою победу.

Для украинской стороны такой вариант неприемлем, ведь огромные уступки Украины не гарантируют, что будет мир, потому что Россия может дожимать наше государство и после этого.

При каких обстоятельствах Зеленский и Путин встретятся

Встреча Зеленского и Путина может состояться только, если этого будет очень стремиться Трамп. Спикер считает, что есть 2 сценария этого.

Первый – Трамп захочет продемонстрировать, что он большой миротворец и заставил Зеленского и Путина встретиться и начать какие-то переговоры.

Второй – если делегации договорятся о компромиссном варианте – соглашение о полном или частичном прекращении огня. Тогда 2 президента могут присутствовать на процедуре подписания этой договоренности.

Однако они ничего не будут подписывать, ведь это не их уровень. А присутствие возможно для того, чтобы подыграть видеокартинке для Трампа, чтобы он мог продемонстрировать, какой большой миротворец,

– отметил он.

Фесенко добавил, что соглашение может не принести ожидаемый мир, однако такой вариант все же есть.

К слову, по данным The Telegraph, переговоры в Стамбуле были фактически сорваны Россией, однако Трамп не стал критиковать Москву, а наоборот – настаивает на личной встрече с Путиным. В Киеве опасаются, что такой разговор без посредников может стать опасным для Украины, ведь Трамп проявляет снисхождение к российскому диктатору. Отказ лидера США осудить действия Путина могут лишь усилить уверенность Кремля и ослабить позиции Запада.