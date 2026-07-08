Там опасно из-за украинских дронов, – Зеленский в ответ на вопрос Трампа о поездке в Москву

В турецкой Анкаре 8 июля продолжается второй день саммита НАТО. В кулуарах саммита состоялась встреча президентов Зеленского и Трампа.

Последний поинтересовался у своего украинского коллеги, поедет ли тот в Москву, сообщает 24 Канал.

Смотрите также : В Анкаре завершилась встреча Зеленского и Трампа: главные заявления президентов

Что сказал Зеленский Трампу?

Зеленский ответил Трампу, что ехать в Москву вообще не стоит.

Там опасно, там летают украинские дроны,

– отметил президент.

По его словам, для потенциальной встречи лучше было бы найти другое место, например, в Европе.

Напомним, что недавно Зеленскому вновь предложили поехать на встречу с Путиным в Москву. Вместо этого украинский президент предложил провести ее в Константиновке, об "оккупации" которой лгали россияне.

Но в Кремле "отмазали" Путина от этого, заявив, что "столица России – Москва".

Кстати, Трамп заявил, что 8 июля поговорит с Путиным. По его словам, диктатор "хочет быстро завершить войну".