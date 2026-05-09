Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не в Москве, но выдвинул условие
- Путин готов встретиться с Зеленским в Москве или в другой стране, если будет подписано мирное соглашение.
- Встреча возможна только при достижении окончательных договоренностей на долгую историческую перспективу.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в другой стране. Но Зеленский должен подписать мирное соглашение.
Об этом Путин заявил во время своей речи 9 мая, передает пропагандистское агентство ТАСС.
Какое условие встречи с Зеленским выдвинул Путин?
Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве. Это могут быть и другие страны, но встреча возможна только тогда, когда "будут достигнуты окончательные договоренности на долгую историческую перспективу".
Путин добавил, что США искренне желают урегулирования, но это прежде всего дело России и Украины.
Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных
Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных, а Россия якобы сразу согласилась на предложение США о перемирии и обмене.
Он говорит, что Россия сама предлагала обмен, но Украина сначала затягивала с ответом, потом снизила масштаб обмена до 200 на 200, а потом вообще заявила, что не готова к обмену.
В Офисе Президента Украины отметили, что заявление Путина не соответствует действительности.