Украина выступает за проведение встречи Зеленского и Путина в Турции, – Сибига

Украина выступает за проведение встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Площадкой для таких переговоров могла бы стать Турция.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает "Суспильне".

Какую роль может сыграть Турция?

Андрей Сибига рассказал, что во время переговоров с Хаканом Фиданом в Киеве основное внимание уделили мирному урегулированию войны.

По словам министра, он проинформировал турецкого коллегу о ходе переговорного процесса, роли Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, а также представил украинские мирные предложения.

Турция все эти годы играла важную роль в мирном процессе. Убежден, что этот потенциал еще может быть задействован. Мы обменялись мнениями о том, как активизировать эти мирные усилия,

– сказал глава МИД.

В то же время Сибига отметил, что только встреча на уровне лидеров может придать новую динамику и энергию мирным усилиям.

По его словам, у Украины есть конкретные предложения по завершению войны, она остается приверженной всем нынешним мирным инициативам и готова к прекращению огня.

Повторил нашу готовность к проведению встречи президента Зеленского с Путиным в Турции для завершения войны,

– добавил Андрей Сибига.

К слову, 15 июля президент США Дональд Трамп также заявил, что ожидает завершения войны России против Украины еще до окончания своего президентского срока. Кроме того, он выразил убеждение, что Путин якобы готов заключить соглашение.