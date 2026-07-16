Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, повідомляє Суспільне.

Яку роль може зіграти Туреччина?

Андрій Сибіга розповів, що під час переговорів з Хаканом Фіданом у Києві основну увагу приділили мирному врегулюванню війни.

За словами міністра, він поінформував турецького колегу про перебіг переговорного процесу, роль Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів, а також представив українські мирні пропозиції.

Туреччина всі ці роки відігравала важливу роль у мирному процесі. Переконаний, що цей потенціал ще може бути задіяний. Ми обмінялися думками, як активізувати ці мирні зусилля,

– сказав глава МЗС.

Водночас Сибіга зазначив, що лише зустріч на рівні лідерів може додати нової динаміки та енергії мирним зусиллям.

За його словами, Україна має конкретні пропозиції щодо завершення війни, залишається відданою всім нинішнім мирним ініціативам і готова до припинення вогню.

Повторив нашу готовність до проведення зустрічі президента Зеленського з Путіним у Туреччині для завершення війни,

– додав Андрій Сибіга.

До слова, 15 липня президент США Дональд Трамп також заявив, що очікує завершення війни Росії проти України ще до завершення свого президентського терміну. Окрім цього, він висловив переконання, що Путін нібито готовий укласти угоду.